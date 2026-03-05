Martín Cárcamo rompe el silencio por supuesto traspié en su nuevo programa de parejas

Martín Cárcamo se ha consolidado como una de las principales figuras de Canal 13 y, según trascendidos, lideraría nuevos proyectos dentro de la señal. Uno de ellos es un particular programa centrado en historias de enamorados, el que habría enfrentado complicaciones tras el reciente quiebre entre Américo y Yamila Reyna.

La información fue revelada por Cecilia Gutiérrez en su podcast Bombastic, donde aseguró que el animador “grabó con Yamila y Américo un programa que Martín viene preparando hace mucho tiempo que es de parejas, y que es muy bonito porque no solo repasa la historia, sino que además los proyecta en el futuro”.

En conversación exclusiva durante un evento con Lima Limón, el conductor abordó directamente los rumores. De entrada, fue cauto y explicó que existen aspectos legales que le impiden profundizar en el proyecto.

“Ahí no puedo adelantar la estrategia y el programa”, señaló. No obstante, confirmó algunos detalles: “Lo que yo he dicho es que es un programa de amor efectivamente, que además es con inteligencia artificial”.

El animador reiteró que, por ahora, no puede entregar mayores antecedentes debido a compromisos contractuales. “Eso es lo que puedo hablar porque hay un tema contractual del cual no puedo hablar porque hay productoras y hay que respetar eso. Pero esperamos que se solucione”, sostuvo.

Cabe recordar que el espacio aún no ha sido promocionado oficialmente por Canal 13.

Respecto a Yamila Reyna y Américo, protagonistas del episodio grabado antes de su separación, Cárcamo solo tuvo palabras de afecto. “Por trabajo no nos quedamos, pero estamos en eso. Yo a los dos les tengo mucho cariño... espero que ellos puedan estar tranquilos los dos que es lo más importante”, sentenció.

Así, mientras el proyecto permanece en pausa y a la espera de definiciones, el animador mantiene la cautela y la esperanza de que la iniciativa pueda ver la luz en pantalla.

