Pamela Leiva tuvo una furiosa reacción tras recibir pifias: insultó a un miembro del público

La comediante nacional Pamela Leiva tuvo un fuerte intercambio de palabras, con un asistente en el Festival del Longaví de la Región del Maule, cuando este la pifió por su rutina.

En un video, rescatado por el portal infama.cl, se ve cuando el miembro de la audiencia, la manifestó su descontento, la artista le empezó a contestar entre bromas e insultos: “¿Qué le pasó? ¿Se está desinflando? Ya, sí me queda poco conch*******, ¡Respeta el rabajo, hueón!. El festival es gratis y se ponen a reclamar los feos cul***s”, dijo.

“Mira una mujer sola parada arriba del escenario y se ponen a pifiar, a ver si tiene la mitad de los hue**s para pararse aquí arriba sola frente tanta gente”, expresó.

Si bien, la gente empezó a aplaudirla para apoyarla, no fueron pocos los internautas que criticaron a la ex chica reality, por insultar al miembro de la audiencia: "Como mujer me avergüenza tu vulgaridad. Corta", “Fome Pamela Leiva y se hace la víctima”, “pamela leiva ‘intento de comediante’ que jura que ser vulgar la hace divertida”, y “Me gusta el humor de Pamela Leiva, pero en esta se pasó 3 pueblos al escuchar pifias”, son parte de los comentarios que se pueden leer en X (ex Twitter).



(Imagen: @infama.cl)

