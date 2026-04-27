Pamela Leiva explota contra su expareja y rompe el silencio por acusación de infidelidad

Pamela Leiva no se quedó callada y salió con todo a desmentir las acusaciones de infidelidad lanzadas por su expareja, el brasileño autodenominado “Garoto”.

El escándalo explotó luego de que la comediante presentara feliz a su nueva pareja en el programa “El Desestrece”. Pero la alegría duró poco: su ex, de origen brasileño, apareció acusando que habría vivido “tres años en una relación paralela sin saber toda la verdad”, y remató asegurando que lo suyo no fue una simple ruptura, sino que "de una falta de honestidad sostenida en el tiempo. Por eso decidí hablar: porque también fui parte de esta historia".

Lejos de quedarse en silencio, Leiva aprovechó su vitrina en televisión para responder sin anestesia y convertir la polémica en rutina.

"Me quedó la mansa embarrada chiquillos. La semana pasada yo feliz aquí presentando a mi pololo y luego el día miércoles, salieron algunas acusaciones en mi contra en la prensa nacional. Fui acusada de infidelidad por mi ex", partió diciendo.

Eso sí, reconoció un episodio puntual, aunque lo bajó completamente de perfil: "cuando conocí al dentista yo me pegué un pequeño porrazo con él y él tuvo que arreglar los dientes y yo en la honestidad le conté al hombre que me había servido al dentista la primera vez pero yo creo que los vínculos pueden cambiar y mi pololo no está exento".

Pero el momento más ácido vino después, cuando le habló directamente a su ex, sin filtro y con toda la ironía que la caracteriza: "Ahora quiero hablarte a ti, a tigaroto, me dejaste pésimo, tenía a todos engañados aquí en Chile que yo prácticamente me estaba sirviendo a Fabricio, pero tus ansias de fama me dejaron en evidencia que el garoto es más de Temu, hasta el Kiwi es más encachado que tú", continuó.

Y por si fuera poco, también reveló el festín que se armó en redes sociales tras las acusaciones: "Nunca quise mostrarlo para no alardear, pero las redes sociales fueron crueles al enterarse de las acusaciones que a mí se me imputaban, la gente inmediatamente fue a hacerse presente en redes sociales. Leí comentarios como, 'oye pero el hue... feo', 'oye pero el garoto es más feo que cuando nació el papá se hizo la vasectomía, con razón no lo mostraba por eso lo tenía más escondido que moto robada', y el más cruel de todos, yo encuentro que igual este fue mucho, 'oye el garoto no tiene dientes y ahora lo cambió por un dentista'", agregó.

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