Pamela Leiva desclasificó desconocida cábala de los humoristas previo a enfrentarse al “monstruo” de la Quinta Vergara

La noche de este viernes se llevó a cabo la “Noche Cero Especial”, la que es el puntapié inicial para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el que en esta ocasión comenzará este domingo 25 de febrero.

A raíz de esto, la comediante Pamela Leiva, quien brilló sobre el escenario de la Quinta Vergara en la versión anterior del certamen viñamarino, reveló una desconocida cábala que realizan los comediantes que asisten al evento veraniego, con la que buscan el éxito ante el temido “monstruo”.

“Se dice dentro de los comediantes que si tú te quieres ganar tus propias gaviotas, no puedes tocar la de ningún otro comediante más”, reveló.

Pese a aquello, Pamela desclasificó que hizo caso omiso de la advertencia, y se sacó una fotografía junto a dos gaviotas previamente a su presentación en la Ciudad Jardín. “Me tomé la foto, y posando cómo las iba a recibir, como voy a tener la foto cuando tenga mi gaviota”, señaló la comediante.

“Empapelé mi casa con esa foto. La puse en el respaldo de mi cama, en el closet, en la ducha, frente al baño. Mi mamá después de que fui a Viña, me confiesa que al ver mi casa empapelada pensó que me estaba volviendo loca”, reveló sobre su particular cábala, con la que aseguró que “esas fotitos me sirvieron siempre para visualizar y no perder el foco”.

PURANOTICIA