Pamela Díaz: "Yo renuncié hace una semana a Canal 13"

Diversos fueron los rumores de la posible salida de Pamela Díaz de Canal 13 y su llegada a Chilevisión se intensificaron tras la confirmación de Diana Bolocco como animadora del programa de espectáculos del canal nombrado. Tras esto, la Fiera aclaró la situación.

"Yo renuncié hace una semana a Canal 13, nadie sabe. En serio", reveló Pamela Díaz en el podcast "Tomás va a morir", donde además confesó que su salida se debe a la falta de tiempo para dedicarse a sus proyectos personales.

“No me creen mucho...”, agregó.

“Me gusta mucho mi canal de Youtube y no tengo tiempo para estar en un canal de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Eso me genera angustia, me genera mala onda, que discuta en el equipo y que no soporte a nadie. Se lo he dicho al canal, pero no me entienden”, continuó.

Cabe mencionar que "Hay que decirlo" continúa al aire, pero Pamela Díaz aún no define su futuro en la televisión. "Tiene que ver esta semana si me dejan en el canal de nuevo", comentó en el podcast mencionado.

"Cuando vuelva de vacaciones, diré qué hago este año. No firmé con nadie (hasta el momento)", agregó.

