Pamela Díaz y Junior Playboy protagonizan fuerte conflicto al interior de “Tierra Brava”: “Te crees la dueña”

En un nuevo adelanto que se pudo ver del próximo capítulo de “Tierra Brava”, Canal 13 evidenció una fuerte discusión que mantuvo Pamela Díaz con Junior Playboy, quien fue duramente encarado por la “Fiera”.

Todo comenzó cuando Jhonatan Mujica se acercó a sus compañeros a comentarles que José Luis Concha orinó al lado de su baño, lo que le había quitado el apetito, motivo por el que Díaz decidió confrontar a Junior, provocando un gran conflicto al interior de la hacienda.

“Anda para otra parte, no me interesa, ¿qué te creí? Te creí la dueña del reality, ni siquiera compartes con todo el resto”, le contestó el ex participante de “40 o 20”, a lo que Pamela le contestó: “Cómo voy a compartir con un ordinario, si mira lo que hiciste”.

Posteriormente, Díaz le recalcó a Concha que no podía utilizar su baño, a lo que él le respondió: “meo al lado no más”, causando la furia de la comunicadora.

“Eres más animal de los que están acá adentro, imbécil”, le replicó molesta Pamela.

“Si tienes que decirme algo, dímelo personalmente, ¿Cuál es tu problema conmigo?”, encaró posteriormente Concha a Mujica, a lo que el modelo le respondió: “A mí no me busques, porque a mí no me importa”, a lo que la Fiera añadió: “Eso no se hace, es una falta de respeto”.

