Pamela Díaz sufre robo en plena calle en Recoleta: delincuentes le habían pedido una foto y luego desvalijaron su auto

Pamela Díaz reveló que fue víctima de un robo en la comuna de Recoleta, región Metropolitana.

La comunicadora estaba acompañada por su productora personal llamada Verónica, durante el asalto "a plena luz del día".

En el inicio del capítulo de «Hay que decirlo», la "Fiera" relató que "hace más o menos dos horas, fui a almorzar con Verito que trabaja conmigo, en un restaurante de cerca acá en Recoleta. Me robaron, me asaltaron en plena luz del día. Para que vea que le pasa a usted a mí y a todo el resto".

Agregó que "hace mucho no sentía una tristeza y una pena, sentirme súper vulnerable y después con miedo, no tuve la capacidad...".

La empresaria contó que un auto gris con tres sujetos en su interior se le acercaron para pedirle unas fotografías y saludarla, incluso conversaron unos segundos con ella. Sin embargo, el robo se realizaría minutos después.

"Ellos hacen que se van y todo eso, esperan un rato, me voy al restorán que está en la esquina... De hecho cuando salgo hay un chico que está de guardia, que está muy nervioso, no me quiso hablar mucho porque le pusieron una pistola en la cabeza... Cuando se me acercaron veo que tienen una pistola", recordó.

Luego que terminara de almorzar, se percató que su automóvil estaba abierto: "No me rompieron el auto ni los vidrios, yo me acuerdo de haber cerrado mi auto. Me acuerdo de haber escuchado en las noticias que te bloquean las llaves... Ellos se van y después me roban", precisó.

A Pamela le robaron "anteojos, perfumes, mi ropa que traigo al programa, mis zapatos, carteras, documentos y unas cosas de Vero, se dieron el tiempo de registrar todo".

