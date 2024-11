Pamela Díaz se refirió a rumores de su cercanía con Felipe Kast: "Mientras no haya fotos"

Durante estos días, diversas informaciones surgieron en el mundo de la farándula chilena, las cuales apuntaban a un supuesto romance entre Pamela Díaz y el senador, Felipe Kast.

Bajo esta línea, el día jueves la animadora de Canal 13 aclaró algunas dudas y se refirió a las especulaciones en torno a un vínculo sentimental con el fundador de Evópoli.

"Yo dije: ‘Mientras no haya fotos, yo no voy a decir absolutamente nada de mi vida", expresó La Fiera en el programa que se transmite por Youtube, 'Oh! Diosas', el cual conduce junto a Cecilia Gutiérrez y Felipe Vidal.

“Y así como me pasó con Felipe (Kast), el otro día fui a comer con otra persona, hace un mes, y ocurrió la misma situación”, agregó Díaz.

En medio de su relato, comentó sobre un misterioso registro que la podría delatar. “La única persona que sabe con quién he salido, y que tiene video, es Cecilia Gutiérrez”, indicó.

Tras esta declaración, Pamela y Cecilia confesaron sobre un “pacto” al que habrían llegado en esa materia.

“Me dijiste: ‘Si tú te cambias de canal, estás autorizada para mostrar ese video’”,reveló Gutiérrez.

“Yo no tengo problema. Tú estás en otro canal, puedes hacer lo que quieras”, le respondió Pame.

En base a esto, Pamela fue nuevamente consultada por Kast.

“Me cae muy bien, sí, lo conozco, es verdad. Es simpático, pero no voy a dar ningún detalle, porque no corresponde", complementó Pamela.

PURANOTICIA