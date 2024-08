Pamela Díaz se disculpa con Daniela Aránguiz tras polémicos dichos: "Está muy enojada conmigo"

Pamela Díaz ofreció disculpas a Daniela Aránguiz tras sus polémicos dichos emitidos en «Ganar o Servir» de Canal 13.

Esto se produjo luego de que Daniela Colett cuestionara a la "Fiera" por su defensa hacia la exesposa de Jorge Valdivia, lo que la exmodelo negó.

“Te voy a decir las cosas, ya que defiendes tanto a la otra parte...”, dijo la brasileña, que fue interrumpida por la animadora de «Hay que decirlo».

“No, no defiendo a nadie. La Daniela Aránguiz no es mi amiga y nunca lo va a ser. Te lo digo en tu cara. Pero creo que en seis meses no vas a tener esa opinión. No te enamores, eres bastante inteligente”, dijo la animadora.

Y según la propia Pamela, sus palabras no fueron del agrado de la exintegrante de «Mekano».

“Le quiero ofrecer disculpas públicas a Daniela Aránguiz, que está muy enojada conmigo. Está enojadísima, ayer me llamó y no le contesté, porque me imaginé que se iba a enojar”, relató.

Para cerrar, manifestó que “en el reality dije una frase inapropiada. Igual lo pienso. Dije que Daniela Aránguiz no es mi amiga y nunca va a ser mi amiga, estamos conociéndonos”.

(Imagen: T13)

PURANOTICIA