Pamela Díaz revela detalles sobre la actual situación de Denise Rosenthal tras ser acusada de infiel

Luego de las fuertes declaraciones del músico, Camilo Zicavo, sobre su separación con Denise Rosenthal, donde la acusó de haber sido infiel, ha generado diversas reacciones en sus seguidores, como por ejemplo llenar de mala onda el instagram de la cantante.

Se fue del país medio año, pues era algo que necesitaba vivir sola,se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación en paralelo con esa persona en el proceso... ¡Y el gorrero soy yo ctm! ¡Que no le di ni un besito a alguien más en los siete años juntos!", manifestó Camilo hace unos días, revelando la verdad de su quiebre amoroso.

Tras todo esto, Pamela Díaz, en su programa "Hay que decirlo", reveló algunos detalles sobre la actual situación de la cantante.

"Me dijo que está soltera, que está bien y después me dijo 'no te quiero dar ningún tipo de información porque estás en un programa de espectáculos'", expresó Díaz.

Debido a esto, la artista optó por el distanciamiento. Según la información proporcionada por Pamela, Denise se encuentra actualmente en Bali, acompañada de su mejor amiga.

PURANOTICIA