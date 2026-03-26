Pamela Díaz prende las alarmas con impactante confesión en vivo sobre su salud: “Me salgo de mi cuerpo”

La siempre frontal Pamela Díaz volvió a dejar la escoba en pantalla, pero esta vez no fue por una pelea ni un comentario sin filtro, sino por una confesión que descolocó por completo al panel de Hay que decirlo.

Fel a su estilo, “La Fiera” soltó una revelación que encendió las alarmas: lleva años lidiando con un extraño síntoma que —según ella misma— la “desconecta” en pleno funcionamiento. Sí, tal cual. En medio del programa de Canal 13, la animadora dejó a todos helados al describir episodios que más de alguno comparó con la clásica “garrotera” de El Chavo del 8.

“Me salgo de mi cuerpo, se los juro. Tengo un problema, me está pasando... ¡No estoy mintiendo! Si alguien me puede ayudar, sería muy feliz”, lanzó, visiblemente afectada, generando un silencio incómodo en el estudio.

Lejos de bajar el tono, la cosa se puso aún más inquietante cuando profundizó en lo que le ocurre: “Me está pasando algo hace dos años y ahora último se está haciendo más frecuente. Como que me desenchufo, podría estar hablando con ustedes y hay un momento que no estoy, me desconecto”.

Y por si fuera poco, reveló que el último episodio fue hace apenas días, lo que encendió aún más las alarmas. “Me quedé como un hand roll, tiesa. No sé si serán 10 segundos o tres segundos. De repente digo: ‘Desperté’. ¡Tómenme en serio!”, insistió Pame, claramente preocupada.

En medio del impacto, la psicóloga Alexandra Vidal intervino para poner paños fríos, pero también para advertir que el tema no es menor. "Eso puede ser como parálisis... Le dije que fuera a un neurólogo", señaló en vivo.

Como era de esperarse, el panel no perdió la oportunidad de meter algo de humor —aunque el tema era serio— y aparecieron las bromas al vuelo. Matías Vega recordó entre risas: "El Chavo del 8 le decía la garrotera", mientras que Nacho Gutiérrez remató con ironía: “Alexandra, ¿puede ser la chiripiorca?”, desatando carcajadas en el estudio.

Entre risas nerviosas y preocupación real, lo cierto es que la confesión de Pamela Díaz dejó más preguntas que respuestas y ahora todos están pendientes de qué hay realmente detrás de estos episodios que la tienen “desenchufándose”.

PURANOTICIA