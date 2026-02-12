Pamela Díaz impacta al revelar la insólita petición que hizo a su ex tras descubrir sus infidelidades: “Me la hizo”

Pamela Díaz volvió a remecer a sus seguidores con una confesión íntima en el más reciente episodio de su programa digital Sin editar. La invitada de esta ocasión fue Fran Virgilio, y en medio de una conversación marcada por las experiencias amorosas y las infidelidades —a propósito del quiebre matrimonial que vivió la influencer con Karol Lucero—, La Fiera terminó sincerándose sobre uno de los episodios más duros de su propia vida sentimental.

Durante el diálogo, la animadora recordó cómo enfrentó las traiciones de una expareja, reconociendo que el escándalo fue un verdadero shock. Según explicó, su silencio en redes sociales en aquel entonces no fue casual: quedó completamente bloqueada. En ese difícil momento, encontró contención en su círculo más cercano. Su familia y amigos llegaron de inmediato a apoyarla, transformándose en su principal sostén.

La conversación tomó un giro más íntimo cuando Fran Virgilio le preguntó directamente si alguna vez había perdonado una infidelidad. Pamela no dudó en responder que sí, pero reveló que antes de tomar una decisión definitiva hizo una petición tan inusual como frontal.

“Le fui a preguntar después cuántas veces me había cag***, porque hay cosas que eran verdad y otras que eran mentira. Y como yo tampoco salía nunca a decir nada, prefiero que digan las tonteras que sean, da lo mismo…”, relató. Pero no se quedó ahí. También le pidió “si me podía hacer una lista de ellas… y me la hizo”.

Sorprendida, Fran quiso saber por qué había solicitado algo así. La conductora explicó que necesitaba tener claridad, sobre todo porque suele ser generosa y ayudar a otras mujeres, pero marcó un límite claro: “Pero no voy a ayudar a alguien que se está riendo de mí”.

La revelación no terminó ahí. Al revisar la lista —que incluía diez nombres— Pamela se dio cuenta de un detalle que la impactó aún más: todas las mujeres involucradas eran famosas. Tras enfrentar esa realidad, tomó una decisión definitiva y puso fin a la relación para siempre.

PURANOTICIA