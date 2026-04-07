Pamela Díaz frena en seco a Joaquín Méndez por mención a Felipe Kast: “No te metas…”

Pamela Díaz no se guardó nada en “Mañana te cuento” y protagonizó un cruce con Joaquín Méndez y Rodrigo Gallina, justo cuando le tocaron un tems más que sensible: su quiebre con Felipe Kast, relación que terminó y salió a la luz en febrero.

Todo comenzó cuando Díaz confirmó que dejará el programa por unos días debido a un viaje a China. Pero lo que parecía una conversación tranquila rápidamente se transformó en polémica cuando sus compañeros empezaron a tirar nombres sobre quién podría ocupar su silla.

"Oye, ¿Gissella (Gallardo)?", lanzó Méndez, encendiendo la mecha.

La respuesta de La Fiera fue inmediata: "No, tiene muchos problemas", dijo, dejando entrever que los roces con la periodista siguen más vivos que nunca.

Pero el momento más incómodo estaba por venir. Luego, Méndez puso sobre la mesa el nombre más polémico de todos.

"Felipe Kast ¿Lo podemos invitar?", preguntó el argentino.

El ambiente se congeló. Díaz no dudó: "No, porque Felipe no se va a mezclar con esto".

Lejos de soltar el tema, Méndez insistió con una frase que elevó aún más la tensión: "Pero si ya no es tu pareja".

Ahí fue cuando La Fiera mostró los dientes: "No te metas en cosas que tú no sabes".

Aunque el panel intentó seguir escarbando, Díaz cortó en seco cualquier intento de seguir con el tema, dejando clara su postura y marcando territorio.

"Felipe no se va a prestar", cerró La Fiera.

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