Pamela Díaz estalla contra Vasco Moulian tras hablar de su hija: “Mala leche”

Pamela Díaz no se guardó nada y arremetió contra Vasco Moulian, calificándolo de mentiroso y anunciando que "lo pondrá en su lugar" tras enterarse de despectivos comentarios que el jurado de Fiebre de Baile habría hecho sobre ella y su hija.

La animadora de Hay que decirlo aprovechó las cámaras de su programa para un descargo explosivo que ya está dando qué hablar.

"La Fiera" no tuvo filtro y cuestionó la actitud errática del actor y crítico de televisión, según informó Zona de Estrellas. "Sabe de TV, pero yo creo que tiene un tema de que quiere hacer su show, y en un momento hizo cosas de pedir disculpas a cada rato después de tratar mal a alguien, después que todo bien y después que es mentiroso", disparó Díaz.

El conflicto se puso aún más personal cuando Pamela reveló que Moulian habría hablado mal de su círculo más cercano frente a terceros. "A mí me gustan las cosas de frente y él me comentó algo, hizo un comentario súper positivo mío y de mi hija, pero a los segundos hizo un mal comentario de mi hija y mío, delante de una persona muy importante, que no diré su nombre por cuidarla a ella", relató, dejando en evidencia la supuesta hipocresía del jurado.

Aunque en el pasado mantuvieron una relación cordial, Díaz aseguró que no piensa dejar pasar esta ofensa y ya tiene planificado el momento exacto para enfrentarlo. "Lo que voy a hacer es que en dos meses más, cuando salga un resultado que es muy positivo, ahí lo voy a encarar y le voy a decir, porque me carga la gente malintencionada, mala leche", cerró tajante, dejando la sensación de que la guerra apenas comienza.

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