Pamela Díaz es ingresada de urgencia tras repentino problema de salud: tuvo que retirarse de programa en vivo

La tarde del miércoles, Pamela Díaz dejó sorpresivamente la transmisión en vivo y en directo del programa Hay Que Decirlo de Canal 13, por un repentino problema de salud.

“La Pamela recién se fue a un recinto asistencial, junto a parte del equipo”, confirmó Ignacio Gutiérrez, quien además expresó que La Fiera presentó un problema en su rostro y decidió acudir de inmediato a la Clínica Santa María.

“Antes del programa manifestó que tenía alguna molestia y evidentemente, tiene la cara algo chueca y lo que tiene que hacer ahora es ir a urgencias y revisarse”, manifestó.

Minutos antes de partir a la clínica de urgencia, Pamela había mencionado que hace unos días comenzó a sentir algo extraño en su rostro, particularmente en la boca, mientras hablaba.

“Hace como dos días me dio algo raro. Que cuando hablo se me va la boca para el lado y cuando di la mención (comercial) se me dobló la lengua”, comentó Díaz.

En ese momento en el panel no le dieron tanta importancia, e incluso se lo tomaron para la risa. Mientras que sus seguidores en redes sociales expresaron su preocupación.

"Anda al doc, no es normal", "Puede ser grave, no me daría risa“; ”¡Es heavy de notorio! ¡Anda al doctor!“; ”Sé responsable con tu salud. Extraño que todos rían en ese panel"; fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Mientras Pamela se encontraba en el programa, comenzó a leer un anuncio publicitario y aseguró que: "No puedo ni leer".

Al percatarse de esto, a los segundo dijo "ya, me tengo que ir", haciendo referencia que debía ir al doctor de urgencia.

En relación a los resultados del exámen médico de Pamela, según fuentes cercanas, es una parálisis facial leve producto a un cuadro de estrés.

Willy Sabor, su amigo de trabajo, a las horas comunicó que: "Hablé con Vero. No fue nada grave, tiene una parálisis facial. Le dieron reposo por dos días y corticoides".

PURANOTICIA