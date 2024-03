Pamela Díaz entregó desconocidos detalles de su quiebre con Jean-Philippe Cretton: “Es complicado”

En el mas reciente capítulo emitido de “Tierra Brava “ por Canal 13, Pamela Díaz mantuvo una cercana conversación con Alexandra Méndez, más conocida como la “Chama”, junto a quien se sinceró sobre su reciente quiebre con Jean-Philippe Cretton.

“¿Hace cuánto que no pololeas?”, le consultó la “Fiera”, a lo que la modelo venezolana le respondió: “Hace como un año y medio, dos (...) no he salido con nadie más, pero hay chicos súper lindos también como detrás, pero ninguno de la tele, nada. Solo chicos normales”.

“Sí po’, con tu carácter, amiga, no puedes tener a un gallo con el mismo carácter tuyo”, le indicó la conductora de “Sin Editar”, a lo que “chama” directamente le preguntó: “¿Cuándo te separaste?”.

“Yo no me divorcié, o sea, sí, pero hace años, ahora estaba con otra persona, pero terminamos hace como 5 meses”, desclasificó Díaz, refiriéndose a su relación con el animador Jean-Philippe Cretton.

“Si hubiese estado en pareja, no hubiera entrado (al reality)”, añadió la “Fiera”, a lo que la venezolana expuso que mantener una relación con alguien que trabaja en televisión es “complicado”.

“Peleamos mucho, como que no pudimos llegar a acuerdo (...) no lo siento así, he tenido parejas que no lo he mostrado, otros sí, me casé en televisión también. Pero no sé, depende de la seguridad, igual yo tampoco soy una mina fácil de llevar”, concluyó Pamela la conversación, siendo una de las pocas veces que se ha referido en pantalla a su quiebre con Jean-Philippe Cretton.

PURANOTICIA