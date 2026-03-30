Pamela Díaz destapa antiguo romance con Cristián Riquelme: "Cuando chicos pinchamos..."

La Fiera sorprendió al revelar que tuvo un “affaire" con el actor hace más de 20 años, desatando reacciones y reviviendo una desconocida historia de la farándula.
Una verdadera bomba lanzó Pamela Díaz en pleno streaming, dejando a todos descolocados con una confesión que pocos —o nadie— sabían.
Fue en Mañana Te Cuento, su nuevo proyecto digital en Once Stream, donde “La Fiera” decidió destapar un antiguo y desconocido episodio de su vida amorosa.
En medio de la conversación con Joaquín Méndez y Rodrigo Gallina, la animadora soltó sin previo aviso que tuvo un affaire con un reconocido rostro de la televisión: nada menos que Cristián Riquelme.
“Tuvimos algo. Él es del sur, de Puerto Varas, y nosotros nos conocimos hace muchísimos años y trabajamos en una obra de teatro con Marcelo Arismendi“, reconoció la también figura de Canal 13.
La reacción en el estudio fue inmediata. Méndez, completamente impactado, no lo podía creer: “¿Me estás jodiendo?“, le preguntó Joaquín, totalmente en shock con la ”bomba" que tiró la comunicadora.
Luego, Díaz siguió entregando detalles de este inesperado capítulo, recordando cómo surgió la cercanía entre ambos en esos años.
“Éramos todo el grupito, ellos eran un poco más grandes. Y ahí me cayó muy bien“, relató.
Incluso, repasó lo que vino después, marcando distancia con ese pasado, pero dejando entrever cierta nostalgia por esos tiempos.
“Después yo me vine a Santiago, después se vino Marcelo y después él entró a las teleseries, así que me sentí muy orgullosa de ellos”.
Pero cuando todo parecía más intenso de lo que realmente fue, la propia “Fiera” bajó el perfil, aunque no sin antes dejar instalada la duda.
“Cuando chicos pinchamos una vez, pero como un piquito, una cosa así, pero cuando chicos", reveló Pamela.
Eso sí, dejó claro que esta historia quedó en el pasado más lejano: “Han pasado veintitantos años”. Un recuerdo que, pese al tiempo, hoy vuelve a hacer ruido y suma un nuevo capítulo a las historias ocultas de la farándula chilena.
