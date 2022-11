Pamela Díaz desclasificó última conversación que tuvo con su padre biológico: “No me interesa”

Pamela Díaz fue la más reciente invitada al programa de trasnoche de TVN “Buenas noches a todos”, donde mantuvo una íntima conversación con Eduardo Fuentes, junto a quien desclasificó desconocidos detalles de su vida personal.

En esta línea, la “Fiera” se refirió a la relación que mantiene con su progenitor, de quien desclasificó tajantemente en marzo de este año que “no lo conozco”.

“De mi papá biológico no tengo idea, además ni me interesa. Nunca me interesó, es una cosa muy rara”, comenzó señalando la comunicadora, quien recordó la única conversación que ha tenido con él en su vida, asegurando que esta fue “cuando yo tenía 17 años, llamó por teléfono para decirme: ‘Hola hija’. Yo le respondí: ‘¿Cómo qué hija?’”.

Esto sucedió cuando Díaz participó del concurso Miss 17, razón por la que el hombre se habría intentado comunicar con ella. “Le dije: ‘Ya, chao, cara e’ raja. ¿Cómo me vienes a decir hija, si no lo soy?’”, reveló.

“Me llamó porque seguramente no se podía acercar. Hay muchas cosas que son personales, que son temas de mis papás”, agregó.

Para concluir, Pamela se refirió a la relación que tiene con la pareja de su madre, Marcos Álvarez, a quien ella le dice papá. “Tengo la suerte de tener unos papás que son muy bacanes. Tengo la confianza de contarles todo”, aseguró Pamela, misma relación que intenta replicar con sus hijos.

