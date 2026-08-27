Pamela Díaz dejaría la conducción de «Hay que decirlo» pero seguiría ligada a Canal 13

En el marco de los cambios que ha tenido el programa de espectáculos de Canal 13, «Hay que decirlo», ahora se dio a conocer uno que representaría un fuerte remezón.

Y es que el sacudón afectaría ahora a su conductora, Pamela Díaz, quien –según el portal El Filtrador– tendría este jueves 27 de agosto su último programa.

En «Zona de Estrellas», Adriana Barrientos recordó que la "Fiera" ya había señalado anteriormente que "iba a ingresar probablemente a La Granja VIP".

"El emblemático reality la tendría a ella. Entiendo que va a continuar con el contrato en el canal. Del canal literalmente no se va", agregó la panelista.

Además, adelantó que en Canal 13 "tienen ganas de incorporarla en algunos espacios de «Vértigo». No sé si va a ir como invitada o puede que tenga algún espacio".

De todas maneras, aseguró que "como coanimadora jamás".

Por último, Barrientos aseguró que prontamente volvería al canal el programa «Alfombra Roja», el que sería conducido por Millaray Viera.

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