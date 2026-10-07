Neme le baja el perfil a rumores sobre su reemplazo y lanza dardo a matinal de Canal 13

José Antonio Neme decidió restarle importancia a las especulaciones que han surgido en torno a quién podría asumir temporalmente la conducción del matinal de Mega, «Mucho Gusto», durante sus vacaciones.

Durante los últimos días comenzaron a circular distintos nombres como eventuales reemplazantes del rostro del canal, entre ellos Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic.

La situación incluso fue abordada en «Alfombra Roja», donde Cecilia Gutiérrez se comunicó con Neme para conocer directamente su postura frente a estos rumores.

El periodista aseguró que la identidad del espacio matinal es mucho más relevante que la persona que pueda ocupar su puesto durante algunos días.

"Quizás no me van a creer, pero de verdad a mí no me importa quién me reemplace mientras el programa siga funcionando, mantenga el estilo y mantenga el relato", sostuvo.

Neme también cuestionó la atención que se le ha otorgado a la búsqueda de un reemplazo, especialmente considerando que se trataría de ausencias acotadas.

En ese contexto, mencionó directamente a Rodríguez y Tomicic como parte de las especulaciones que, a su juicio, han adquirido una relevancia que no se justifica.

"No entiendo por qué se están peleando el reemplazo del reemplazo, como tema. Me llama la atención que el tema sea Julio o la Tonka, que tengan que reemplazarnos uno o tres días", comentó.

Pero el conductor fue más allá y señaló que "no sé por qué ustedes no hablan de «Tu Día» mejor, que es el matinal de ustedes. ¿Por qué hablan de otros matinales? En fin...".

Finalmente, el rostro de Mega sostuvo que "me parece que perder la cabeza en un reemplazo es un desgaste energéticamente absurdo".

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