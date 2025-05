Pamela Díaz confirmó su romance con Felipe Kast y reveló los motivos del por qué quería mantenerlo oculto

Desde el año pasado que en el mundo de la farándula surgió el rumor de un supuesto romance entre Pamela Díaz y Felipe Kast.

Tras meses de especulaciones, ninguno de los dos confirmaba la relación, pero de a poco se iban filtrando registros que daban a entender que había algo más que una amistad.

Ahora, fue la propia Fiera que confirmó el romance. Todo esto en su visita al podcast Di la verdad Rosa, que conduce Ingrid Cruz y Fran García-Huidobro.

“Lo estoy pasando bien, estoy en un momento de mi vida en que estoy tranquila y el estar tranquila hace que uno pueda disfrutar todo esto. No es que yo me agrande. Es la primera vez que yo hablo. Felipe trabaja en política, nosotros sabemos que la política y todo ese ambiente a mí no me gusta mucho, y juntarlo con la farándula…“, expresó la conductora de Hay que decirlo.

Luego de reflexionar sobre esta mezcla entre la política y la farándula, se sinceró y dijo que le incomoda que se hable mucho de este tema, y reveló el por qué habría mantenido "en secreto" este romance, pese a todos los registros que evidenciaban de que estaban juntos.

“No me gusta, no me siento cómoda, y creo que lo mío no es que ensucie a la política en general (tampoco), a Felipe, para mí es una persona que dentro de todo es destacado entre todos los políticos que hay, sino no estaría con él, pero entonces, mi idea es que pase más piola… yo puedo manejar la farándula perfecto”, cerró Díaz.

PURANOTICIA