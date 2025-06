Pamela Díaz confesó que no podía soportar a un conocido rostro de TVN: "¿Cómo van a contratar a esta otra?"

En el último capítulo de Hay que decirlo, mientras el panel del programa hablaban sobre sus sentimientos por otras personas que figuran en el mundo del espectáculo, Pamela Díaz no se guardó nada y reveló el nombre de una mujer conocida dentro del mundo de la farándula que hace años atrás no le caía tan bien.

Y se trata de Mará Luisa Godoy, actual rostro de TVN, quien según La Fiera la juzgó "todas estas veces".

“Sabes qué... No me caía mal, pero me pasó con Mari Godoy, te lo juro. No había caso con la cabezona, la juzgué todas estas veces. Hasta la pelé (sic)“, reconoció sin pelos en la lengua.

Luego, Díaz fue más sincera y explicó los motivos de su sentir.

Tal como reveló la actual pareja de Felipe Kast, su molestia estaba relacionada con una percepción de injusticia, ya que según dijo, mientras ella tenía problemas para encontrar trabajo, veía cómo Mari Godoy no dejaba de tener oportunidades en la televisión.

“Decía ‘¿cómo van a contratar a esta otra? ¿Será dueña de TVN?’. Yo cada vez que estaba preñada, me echaban. Decía ‘¿qué tiene ella que no tenga yo?’”, sentenció Pamela.

Después, aclaró que mientras pasaba el tiempo, tuvo la oportunidad de conocerla y cambió toda su percepción de ella, de hecho, ahora la trató de "amiga".

"Hasta que la conocí y es un amor, la quiero harto a la cabezona. Amiga, te quiero... Pero me cae mejor su marido", dijo en tono de broma en el espacio de Canal 13.

PURANOTICIA