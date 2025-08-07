Diana Bolocco se sincera con un emotivo mensaje dirigido a su versión del pasado: "Más irresponsable y menos reflexiva"

Una semana después de haber cumplido 48 años, Diana Bolocco compartió un potente mensaje en su cuenta de Instagram, donde apuntó a qué se siente estar cerca de los 50, y de sus experiencias vividas.

“¡48 suena un número gigante, enorme! Como si fuera la edad de otra persona. Pero no, es la mía. YO he vivido 48 años. Parece mentira. A veces me siento viviendo una vida ajena. A veces siento que he hecho muchas cosas y tantas otras veces siento que me queda tanto por hacer", escribió la animadora de televisión.

Luego, aconsejó a la Diana del pasado, esa que soñaba en grande y que espera cumplir con todas las metas que se propuso.

“Si pudiera darle un consejo a esta niña de arriba es que ‘esté’ más y ‘haga’ menos. Que viva, respire, grite, baile, que meta más los pies al mar, que corra, que ría más. Que no se preocupe tanto, que sea un poco más irresponsable y menos reflexiva. Que todo va a estar bien. Que va a encajar finalmente en su vida, que va a encontrar su camino y que va a ser muy amada. Mucho más de lo que alguna vez imaginó. Por sus padres, hermanos, amigos, hijos”, sentenció.

Después, la conductora de Plan Perfecto se refirió a su pareja, Cristián Sánchez, asegurando que sí iba “a encontrar al gran amor de su vida (después de algunos ensayos) y que ese hombre la va a hacer sentir segura, valorada, importante”.

“Que va a ser tan querida, que incluso personas que nunca va a conocer personalmente la llenarán de amor. ¿Qué más se puede pedir? Lo último que le diría es que empiece a agradecer ya, porque tendrá una vida maravillosa", agregó.

Finalmente, Diana agradeció a todos sus seguidores por las muestras de cariño.

“Gracias por todos los mensajes, regalos, cariños y amor que recibí en mi día. ¡Gracias por tanto!”, cerró.

PURANOTICIA