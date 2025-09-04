Pamela Díaz asegura que está considerando dejar la televisión por tensiones con conocidos: "Que desagradable es, te lo juro"

Pamela Díaz sorprendió a todos sus seguidores al revelar que está considerando seriamente dejar la televisión y la farándula.

Y fue durante una nueva edición de su programa de YouTube, Sin Editar, donde La Fiera confesó que atraviesa un momento de agotamiento emocional que la tiene evaluando un eventual retiro de las pantallas.

Aunque no es la primera vez que plantea esta posibilidad, esta vez su mensaje fue más firme que otras veces.

En conversación con la influencer Pamela Fiuza, Díaz explicó que la principal razón de su cansancio no está relacionada con su trabajo directo ni con las controversias públicas, sino con la presión de tener que dar explicaciones a figuras del espectáculs por los dichos de sus compañeros de panel, quienes -tal como relató- la contactan frecuentemente para transmitir reclamos o conflictos.

"Te llaman. Cambié de teléfono por eso mismo. Hace mucho tiempo no hablo mal de nadie, un par de comentarios, pero algunos se lo merecen", comenzó diciendo Pamela.

En general me da lata pescar el teléfono y que me digan 'pucha Pame, no me defendiste', 'pucha Pame, ¿por qué el panelista dijo eso?', '¿por qué Nacho...?'", agregó.

"Y les digo 'Nacho es así, ¿qué quieren que haga con Nacho, es mi compañero?'", sentenció.

Tras estos hechos que claramente incomodan a Díaz, finalmente La Fiera concluyó: "Que desagradable es, te lo juro. Yo por eso me quiero retirar".

PURANOTICIA