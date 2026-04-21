Pamela Díaz arremete contra Marité Matus en vivo y en directo: “Cómprate una vida de una vez”

Pamela Díaz y Marité Matus protagonizaron un tenso cruce en Hay que decirlo, justo cuando el panel comentaba la entrevista de Camilo Huerta en Primer Plano. Pero lo que parecía un análisis más, terminó en un round sin retorno.

Todo se desató cuando empezaron a circular comparaciones que a la “Fiera” simplemente no le hicieron sentido —y que, de paso, la sacaron de quicio. Sin rodeos, frenó el tema en seco y lanzó una advertencia directa: "Yo solo quiero decir algo a Marité, nunca compares a Camiroaga, menos con Huerta, porque es una falta de respeto. Es imposible, no hay otro". Un comentario que dejó helado al panel y que dejó claro que ahí no había espacio para relativizar.

Pero lo peor estaba por venir. Lejos de bajar el tono, Díaz fue más allá y encaró directamente a la influencer, cuestionando su constante presencia en polémicas mediáticas, incluso cuando involucran a terceros como Camilo Huerta o su propia hija, Trini Neira. Y ahí vino la bomba: "Marité, si tienes tanta plata de verdad, el único consejo que te puedo dar es que te compres una vida de una vez por todas y que te dejes de molestar".

El cierre tampoco trajo calma, más bien dejó la sensación de que la herida sigue abierta. Aunque intentó desmarcarse de los rumores sobre la situación económica de Huerta, Díaz no suavizó ni un milímetro su postura frente a Matus: "De verdad, puedo entender tu tema con Huerta, no tengo idea si fue o no un cafiche, me importa mil hectáreas, ese es un tema con él. Por mí, de verdad, ojalá lleguen a un acuerdo ambos y que lo pasen bien".

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