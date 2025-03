Pam Pam baila con la Zapallito, se ríe de una amiga feminista, de su ex y se lleva Gaviota de Plata en la Quinta Vergara

Las historias del podcast de Pam Pam y su particular postura con el feminismo y su ex surtieron efecto en la Quinta Vergara. La comediante celebró su cumpleaños en la sexta noche del certamen y pese a presentarse después de Doki, que había dejado al público con ganas de más, logró hacer reír en los primeros minutos con chistes rápidos sobre que ella no es conocida, su nombre y las bromas que hay en torno a ello.

El público ayudó, pues la esperó hasta los remates de sus historias, que tenían gracia, pero en ocasiones se tornaban algo largas. Partió reconociendo algo que rompió el hielo con la gente: "Ustedes no me conocen", dijo, y luego bromeó con los chistes que hay con su verdadero nombre.

Cuando contó que era su cumpleaños, el Monstruo le cantó a viva voz "cumpleaños feliz", a lo que ella respondió con que "es la primera vez que va tanta gente a mi cumpleaños".

A lo largo de su rutina contó, por ejemplo, que funó a su ex por el podcast y que su grupo de WhatsApp de amigas le recomendaron publicar su foto en redes sociales con mensajes que le hicieran mala fama. También contó por qué no tiene hijos: su podcast haría que sus hijos no la respetasen, bromeó con los efectos de la droga e ir a la disco a bailar techno, y habló de una amiga llamada Namaste, quien la obligó a tirarse de una micro andando: Ella se cayó y su amiga salió caminando hacia atrás, porque tenía práctica pues "vendía helados".

Al final de su presentación dio la sorpresa al invitar a la querida bailarina "Zapallito Italiano", con quien hizo una pequeña coreografía que causó aplausos en el público. Tras aquello, se despidió, entraron los animadores quienes la estaban despidiendo, cuando los gritos del público hicieron que Rafael Araneda pidiera bajar la música para poder escuchar "claramente" lo que quería la gente: Gaviota de Plata para Pam Pam, quien tuvo un show que no explotó, pero cumplió.

PURANOTICIA