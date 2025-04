Pam Pam arremete contra Rafael Araneda por Festival de Viña 2025: "Mentiroso"

“Todo lo que dicen de él es verdad, Mon Laferte, te entiendo (…) Me felicitan, la gente grita ‘¡Gaviota!’, me dan la de Plata y el hueón (sic) se queda callado. Estaba esperando que le dijeran algo por sono y hace así como: ‘Perfecto, entonces, ¡Gracias!’ y yo así como ‘¡¿En serio, para eso me huevean (sic) tanto?!"”, expresó Pam Pam.

“Yo me bajé como en shock. Cuando me bajo tenía que hablar con Joaquín Méndez. Me ponen en la pantalla y me dicen: ‘Ah no, ya no, y me sacan’. Me tuvieron caleta de rato parada ahí”, agregó.

También, la comediante explicó que: "Después fui al camarín, me relajé un poco y fui a la conferencia y me preguntaron por los jóvenes que estaban en el celular. Entendí que por ahí iba el tema de por qué me bajaron, por el rating".

QUÉ LE DIJO RAFAEL ARANEDA A PAM PAM

Finalmente, reveló el encuentro que tuvo con el animador de Viña luego de su show en el escenario de la Quinta Vergara. "Me fui para atrás, y se me acerca el Rafa y me dice, 'oye, me dijeron que estabas muy nerviosa, por eso te bajé'. ¡Yo no estaba nerviosa, hueón mentiroso!. Le dije que no estaba nerviosa y me respondió, 'ah, entonces me soplaron mal'".

"Ándate a Miami. Me cayó como el pico. No lo voy a volver a ver nunca más, así que da lo mismo lo que diga, el hueón está en Miami forrado", agregó.