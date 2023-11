Paloma Mami alza la voz en defensa de su abuelo acusado de maltrato animal

La cantante nacional Paloma Mami se encuentra en el ojo del huracán, luego de que su abuelo José Astorga fuera acusado en redes sociales de darle muerte a Canela, una perrita que falleció producto de un impacto balístico.

“Aguantando sus reiteradas amenazas e insultos decidí seguir adelante para preguntarle por mi pequeña. Llegando cerca de él empieza a amenazarme con un palo grande que usaba para sostenerse. Que me iban a llegar balazos a mí también si volvía a cruzar su terreno. A CANELA LA MATARON, LE DISPARARON Y ME LA DEJARON TIRADA ATRÁS DE MI CASA. Con el corazón en mil pedazos me tocó despedirla…”, acusó la denunciante identificada como Kryshna Valenzuela en redes sociales.

Bajo este contexto, la vecina del abuelo de la ex “Rojo”, asegura que Astorga le habría dado muerte a balazos a su mascota en Doñihue, Región de O’Higgins.

“Con lágrimas en los ojos le digo que sus perros mataron a mi bebé, que tenía disparos. A lo que él responde que ‘si se vuelven a meter los baleo yo también’. Tratando de pegarme con el palo que usaba para afirmarse quiso quitarme a mi pequeña baleada, ensangrentada para esconderla y así no pudiese hacer la denuncia”, continuó la vecina del abuelo de la artista del género urbano en su “funa”.

Ante estos dichos, fue la propia cantante chilena quien decidió alzar la voz en defensa de su abuelo, negando los dichos de la dueña de Canela. “Lamento mucho lo que están viviendo los dueños de la perrita y me da mucha pena pensar a lo que puede llegar la crueldad del ser humano, de dañar a un perrito, un animal inocente, de una forma tan irracional y cruel llegando al punto de dispararle. Está horrible”, comenzó expresando Paloma en un video publicado en sus redes sociales.

“Esa misma maldad se ha visto reflejada en un odio injustificado hacia nuestra familia y sobre todo hacia mi abuelito, inculpándolo equivocadamente y de una manera irresponsable por algo que no hizo y que no es capaz de hacer”, añadió la artista.

“Entonces, les pido por favor, que todo ese tiempo de energía que ocuparon para difundir esa noticia falsa la usen ahora para informarse de la verdad, no saben el daño que pueden hacerle a una persona con una acusación así”, concluyó Paloma Mami en el formato historias de su cuenta personal de Instagram.

