Paloma Fiuza se suma a "El Internado": exMekano regresa a la televisión chilena tras más de 20 años

La bailarina brasileña Paloma Fiuza, conocida como "Pops" y recordada por su paso por el grupo Porto Seguro en el programa "Mekano", fue confirmada por Mega como la nueva integrante del reality "El Internado". Su participación marca su regreso a la televisión chilena luego de más de dos décadas.

"La gente tiene memoria de cómo era yo hace muchos años en Mekano. Ahora vengo más madura, con un poco más de carácter a diferencia de la Pops de 18 años", adelantó.

"Creo que mi dulzura también estará, porque a mí me gusta tratar a la gente bien, y me encanta que la gente se sienta bien cuando hablen conmigo", agregó Fuizá.

Recordemos que "El Internado" será animado por Tonka Tomicic y tendrá a 18 personas del mundo del espectáculo conviviendo y compitiendo en exigentes pruebas de cocina, por lo que Paloma se suma a Di Mondo, Daniella Campos, Etienne Bobenrieth, Fernando Solabarrieta, Maluco, Carla Ochoa, Laura Bozzo, Efrén Reyero y Blu Dumay (hija de María Alberó e Iván Zamorano) y Arenita.

