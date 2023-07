Pailita denunció ser víctima de estafa en medio de concierto en Curicó: “Se escapó con muchos millones”

Este fin de semana, el cantante de música urbana Carlos Rain, más conocido como “Pailita”, expuso un complejo momento del cual fue víctima.

Lo anterior, ya que sobre el escenario de un concierto que realizaba en la ciudad de Curicó, acusó a la productora del evento de estafarlo con “varios millones”.

El intérprete de “Na Na Na” emplazó en medio de su espectáculo al productor de este Rodrigo Donoso. “El que nos trajo al evento se escapó con muchos millones de pesos que tenía que pagarnos. Rodrigo Donoso, para que, si en algún momento llega a hacer otro show, no le compren entradas de todo corazón”, expuso el artista del género urbano.

“Yo voy a seguir con el show. A mí me da lo mismo la plata, yo voy a seguir cantando. Eso no se hace compañero, nosotros nos portamos de pana con todas las producciones. Que nos pasen estas hueas (sic) es fome porque pasan mi trabajo por el piso”, agregó.

“Nosotros venimos viajando desde Santiago, teníamos otros compromisos también (…) A nosotros no nos gusta dejar pagando a la gente. Vamos a seguir con el show”, concluyó, momento que fue grabado por los asistentes al concierto.

Por su parte, Donoso realizó sus descargos, asegurando que “se les pagó 32 millones de pesos, de los cuales $20 millones salieron directamente de mi bolsillo. Quedó un saldo de $14 millones, por lo que buscamos una forma de pago que su manager no aceptó”, revelando además que “al show sólo llegaron 500 personas”.

“Agregado que con tres mil asistentes se pagan los costos del espectáculo y ahí en más era ganancia, pero claramente no dieron los números”, continuó el productor, quien agregó para finalizar que “al manager le ofrecí quedarse con los nueve millones de pesos que debe entregar Passline (empresa encargada de vender las entradas), pero no he tenido respuesta. Es lamentable, porque llevo 25 años en este tipo de negocios. A todos los que trabajaron les pagaremos en la semana, para que estén tranquilos”.

