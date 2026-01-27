Pailita acusa a empresa de lucrar con la reconstrucción tras incendios en el Biobío

El cantante urbano Pailita generó controversia al acusar a Homecenter Sodimac de intentar lucrar con la reconstrucción de viviendas para familias afectadas por los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble.

A través de sus historias de Instagram, el artista aseguró que un funcionario de la empresa se contactó con él para ofrecerle la venta de 30 casas, las que, según afirmó, tenían un valor “al doble del precio” que estaba gestionando con constructoras más pequeñas. “Me dijo que tenían 30 casas para vender al doble del precio que estamos gestionando con constructoras súper humildes que se están poniendo con el corazón”, escribió.

El intérprete también expresó su molestia por la falta de gestos solidarios por parte de grandes compañías. “Y yo pensando que se pondrían con alguna donación. Ni un clavo”, agregó, utilizando un tono directo. En la misma línea, hizo un llamado a ejecutivos de otras empresas a contactarlo solo con fines solidarios. “Si se vuelve a contactar otro gerente de alguna empresa grande que sea para ponerse con monedas o donación”, sostuvo, aclarando que la ayuda no es obligatoria, pero que no aceptará condiciones que perjudiquen a los damnificados.

Pailita cerró su mensaje con una crítica al modelo que, a su juicio, prioriza el lucro por sobre la ayuda social. “Prefiero mil veces tirar para arriba a una familia constructora que esté empezando que a ustedes que están forrados en dinero más que con zinc”, concluyó.

Consultados por T13.cl, desde Homecenter Sodimac lamentaron el “malentendido” y explicaron que la persona que se comunicó con el cantante fue un ejecutivo de ventas, quien por iniciativa propia le envió un catálogo de viviendas industriales certificadas disponibles.

Asimismo, la empresa señaló que se encuentra colaborando desde el inicio de la emergencia junto a ''Movidos x Chile'', canalizando donaciones de insumos esenciales como agua envasada y kits para la remoción de escombros, además de brindar apoyo a sus trabajadores y familias afectadas por los incendios.

