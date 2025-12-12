Pablo Mackenna deja al descubierto el millonario sueldo de Raquel Argandoña en Fiebre de Baile: “Es carozzi la señora”

Pablo Mackenna terminó soltando —sin querer queriendo— el supuesto millonario sueldo de Raquel Argandoña por su rol de jurado en "Fiebre de Baile".

Todo ocurrió en su programa de YouTube, "En las buenas y en las malas", donde el escritor reveló que había sido invitado a "Tal Cual" para reencontrarse con “La Quintrala”. Pero la diva no apareció.

Ahí lanzó, entre risas y claro toque de ironía: "Yo la amo (...) le tengo más miedo que al cola e flecha, así que si a mí me preguntan por la Raquel Argandoña, es la persona más linda, más inteligente, más solidaria...".

"Yo sé que ella tiene su cárdex... también está mi nombre, y como he trabajado con ella y me conoce, ese cárdex no puede salir a la luz", confesó, dejando claro que con Raquel es mejor caminar derechito.

Pero lo que realmente encendió la polémico fue lo que vino después. Mientras explicaba la ausencia de la opinóloga, Mackenna lanzó con total naturalidad: "Yo creo que está con mucha pega con Fiebre de Baile".

Y ahí, sin anestesia, tiró la bomba: "Te cagai lo que le pagaron por Fiebre de Baile... supe internamente... es carozzi la señora. Yo pensé que esos sueldos solo JC -Rodríguez-".

Aunque no soltó la cifra exacta, comparar ese sueldo con el de Julio César Rodríguez, uno de los más caros del rubro, deja claro que el contrato de Argandoña con Chilevisión estaría en una liga mayor.

¿Cuánto será? Solo Mackenna y Raquel lo saben.