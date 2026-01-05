Leonardo DiCaprio no logra recibir importante premio en gala de cine tras ofensiva de EE.UU. contra Venezuela

La alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Palm Springs terminó marcada por la polémica geopolítica. Este sábado se realizó la gala de premiación en California, pero una ausencia se robó todas las miradas: Leonardo DiCaprio no llegó y el motivo fue bastante llamativo.

Las restricciones del espacio aéreo, activadas tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, dejaron al actor literalmente fuera del evento.

DiCaprio estaba programado para recibir el Premio Desert Palm al Logro por su trabajo en "Una Batalla Tras Otra", cinta estrenada a fines de 2025. Sin embargo, el reconocimiento tuvo que entregarse sin su protagonista. De acuerdo a Variety, el actor no pudo despegar desde San Bartolomé, donde se encontraba, debido al cierre parcial del espacio aéreo provocado por el conflicto internacional.

Desde la organización no tuvieron más opción que salir a dar explicaciones: "Leonardo DiCaprio no podrá acompañarnos en persona esta noche debido a interrupciones inesperadas en los viajes y restricciones del espacio aéreo", señaló un portavoz del Festival Internacional de Cine de Palm Springs.

El detalle no pasó desapercibido: San Bartolomé no es cualquier lugar. Se trata de una exclusiva isla francesa del Caribe, famosa por sus playas de postal, aguas turquesas y restaurantes de lujo, habitual refugio de celebridades y multimillonarios. El enclave está ubicado a unos 950 kilómetros de Caracas, la ciudad donde fue capturado el líder chavista, conectando de manera directa el glamour hollywoodense con uno de los episodios políticos más tensos del último tiempo.

Así, una noche pensada para celebrar el cine terminó cruzada por la contingencia internacional, dejando a DiCaprio fuera de escena.

