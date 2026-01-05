Belén Mora se despide de Chilevisión con emotivo mensaje: “La calidad humana de cada uno de ustedes…”

Belén Mora, más conocida como la Belenaza, sorprendió al mundo televisivo al anunciar públicamente su salida de Chilevisión, despidiéndose del canal y del equipo de Detrás del Muro con un mensaje que mezcló gratitud, emoción y señales claras de cambio de rumbo.

A través de sus redes sociales, la comediante confirmó que deja la señal tras un intenso 2025 y que ya prepara su desembarco en otra casa televisiva, encendiendo de inmediato las especulaciones.

"Durante todo el 2025 tuve el placer de trabajar en @chilevision. Hoy parto a otro canal y debo agradecer a todas las personas que fueron parte de Detrás del Muro. Un programa como el nuestro solo funciona con un gran equipo", escribió.

Un mensaje que va más allá del adiós

Lejos de una despedida, Belén Mora señaló en el mismo mensaje: "Nosotros ponemos el personaje, el humor, pero sin el equipo de cámara, de sonido, el chiste no se ve ni se escucha; sin el equipo de maquillaje y peluquería, el personaje no se luce; sin el equipo de producción el programa no se ejecuta; sin el equipo de arte el chiste carece de mundo. Y sin un director que sepa pinchar el clímax del sketch, el chiste se pierde", recalcó.

Pero el tono se volvió aún más personal cuando recordó el apoyo recibido tras el nacimiento de su hijo Damián, un capítulo íntimo que marcó su paso por el canal. "La calidad humana de cada uno de ustedes... me los llevo en el corazón. Todos fueron parte del primer año de vida de Damián. Todos me ayudaron o asistieron en algún momento", relató.

La comediante incluso detalló situaciones que, según ella, evidencian un compañerismo poco habitual en televisión. "Me ayudaron a calentar comida, me sacaron el micrófono para hacerlo dormir, me improvisaron una cunita los primeros días (Damián llegó a trabajar a los dos meses de vida jejeje), y NADA DE ESO debían hacerlo. Por esa entrega, los adoro", escribió Mora.

Para cerrar, Belén dejó un mensaje cargado de nostalgia y, al mismo tiempo, de misterio sobre lo que viene. "Solo tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes. El profesionalismo con que trabajan es impresionante, y si a eso le sumamos la buena onda, la química, la entrega, resultan programas como el nuestro. El mundo de la TV es súper cíclico, así que solo les diré 'nos vemos'. Gracias equipo, los extrañaré mucho. Les deseo lo mejor este año 2026. Y si tan solo uno de ustedes va a trabajar con Kurt, Cote o Cristian, me quedo tranquila de que van a estar bien cuidados", concluyó.

