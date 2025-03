Pablo Herrera recordó sus duros años con el alcohol: “Era de tener una botella de vodka en el velador”

Un complejo momento personal fue el que vivió el cantante nacional Pablo Herrera durante un periodo de 15 años, en el cual debió lidiar con una fuerte adicción al alcohol.

“Yo chupaba mucho”, comenzó recordando en su paso por el programa “Tal Cual” de TV+, donde añadió que “cuando chupaba era de tener una botella de vodka en el velador. Y partía a las 7:30 de la mañana con mi vaso de vodka y me sentía feliz”.

Al ser consultado sobre cuándo dejó de consumir alcohol, Herrera explicó que “curiosamente dejé de tomar antes que me dieran el ACV. Yo creo que esa cuestión hizo que me dieran la ACV, no se me licuaba la sangre”.

“Me había tropezado a la entrada de mi edificio, me había, te juro, partido la cabeza. Yo creo que tenía que ver con eso, y fumaba tres cajetillas diarias. Estaba entero pedido”, continuó el intérprete de reconocidas canciones como “Tengo un amor”, “Tú eres mía”, “Eres tan distinta”, entre otras.

Bajo esta línea, reconoció que fueron sus hijas el gran motor para que decidiera salir de ese lugar y buscar ayuda. “Se aburrieron de pasar vergüenza y uno miente. Cuando uno está metido en la tontera, miente para darse este placer estúpido y hoy día soy inmensamente feliz”, aseguró.

Sobre cómo lo logró, desclasificó que probó peleas en seis oportunidades, revelando que eso “te ayuda como un año o menos, y después tú empiezas a probar si te sientes mal. Lo que me ayudó mucho fue la ayahuasca, que lo he contado, en la selva del Perú”.

El cantante finalizó enfatizando en que continúa siendo alcohólico, ya que a pesar de estar sobrio hace años, es una condición que se mantiene.

PURANOTICIA