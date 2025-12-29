Pablo Galdames y Cata Vallejos habrían terminado su relación en medio de nuevos rumores: “Anoche con Silvina Varas…”

El futbolista Pablo Galdames y la influencer Cata Vallejos habrían decidido poner punto final a su relación tras más de un año juntos.

La alerta la encendió la cuenta de faránudla, Infama, que a través de sus historias de Instagram aseguró que la pareja habría terminado definitivamente, pese a que hasta hace poco ambos proyectaban una imagen de estabilidad y cercanía en redes sociales.

Pero como suele ocurrir en este tipo de quiebres, la historia no quedó ahí. Según el mismo medio, un seguidor les hizo llegar un dato que rápidamente encendió las alarmas y desató las especulaciones: Galdames habría sido visto en actitud más que cercana con una figura conocida del mundo reality.

"Pablo Galdames, ex de Cata Vallejos, anoche en AO con Silvina Varas, muy acaramelados", señalaba el mensaje que Infama no tardó en replicar, avivando aún más la polémica.

Y es que el nombre de Silvina Varas ya arrastra un historial de rumores ligados al futbolista. Meses atrás, la misma cuenta había insinuado que ella habría sido una tercera en discordia en la relación que Galdames mantenía con Vesta Lugg. Incluso, en ese entonces, también se habló de una supuesta infidelidad de Varas hacia su pareja de ese momento con el jugador.

Por ahora, ninguno de los involucrados ha salido a confirmar ni desmentir estas versiones.

