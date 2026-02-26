Pablo Chill-E y contenido de la música urbana en Chile: "Tenemos cierta responsabilidad porque la juventud nos mira como ejemplo"

Pablo Chill-E adelantó en conferencia de prensa lo que será su presentación en el escenario del Festival de Viña del Mar, donde se presentará en la noche de clausura.

El integrante del jurado llega como el único exponente de la música urbana nacional en esta edición del certamen, motivo por el que quiere poner en alto el género.

En ese sentido, expresó que "quiero que el show sea profesional porque no es algo que solo ve Chile, sino toda Latinoamérica", por lo que descartó hablar de política.

Respecto a la evolución de su carrera, planteó que "fui de los primeros que empezó a cantar letras más crudas y con el tiempo lo he ido madurando por lo mismo, para poder llegar a más personas, más oyentes y lugares así como el Festival de Viña”.

Asimismo, Pablo Chill-E manifestó que se trata de "un proceso de maduración de cada artista y cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y dónde tiene que empezar a cambiar un poquito sus letras para poder evolucionar como artista".

También ahondó en los mensajes que entregan las canciones del género urbano en nuestro país, indicando que "nosotros no somos los padres de la gente que nos escucha, de los menores que nos escuchan", aunque sí reconoció que "igual tenemos cierta responsabilidad porque la juventud nos mira como ejemplo".

Por último, reiteró que no hablará de política durante su espectáculo de este viernes 27 de febrero, aunque sí aseguró que entregaría un mensaje al final de su show.

PURANOTICIA