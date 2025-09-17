Pablo Alborán anuncia concierto en Chile para 2026 con su nuevo álbum "KM0" como protagonista

El cantante Pablo Alborán confirmó que volverá a presentarse en Chile con un renovado show centrado en su más reciente material musical.

El artista español mantiene un vínculo estrecho con el público chileno, relación que sumará un nuevo episodio en 2026, cuando visite el país para promocionar "KMO" su próximo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está programado para el 7 de noviembre.

"Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música", señaló el músico español.

Cabe mencionar que este esperado show tiene fecha para el próximo 2 de marzo del 2026 en el Movistar Arena.

En relación a su venta de entradas, estas estarán disponibles a partir de este lunes 22 de septiembre a las 11:00 horas a través del sistema de Puntoticket.

PURANOTICIA