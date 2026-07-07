Otra oportunidad para BTS en el Estadio Nacional: Ministra Duco dio nuevo plazo a DG Medios

La ministra del Deporte, Natalia Duco, apuntó contra la productora DG Medios en medio de la incertidumbre por la realización de los conciertos de la banda BTS en Chile.

La autoridad dijo querer "empatizar con la sensación que tienen todos los fans de BTS y decir que las personas con las que tienen que tener esa sensación es con la productora".

En esa línea, reiteró que el Instituto Nacional del Deporte nunca confirmó el Estadio Nacional para la realización del espectáculo. Pese a ello, mencionó que "le dimos otra oportunidad a la productora para que nos presente nuevamente los documentos, y estamos a la espera de que eso ocurra".

"Si es que la productora nos presenta los nuevos antecedentes que sean compatibles con la mantención del pasto, nosotros le vamos a ceder el coliseo del Estadio Nacional", afirmó.

La secretaria de Estado señaló que "estamos a la espera de que la productora nos envíe los antecedentes respaldados con informes técnicos de distribución de carga, de montaje de escenario, de las superficies que cubren el pasto, de días que el pasto va a estar cubierto".

"Una vez que esos se manden, nosotros lo vamos a revisar con mucha urgencia. Sabemos que es muy urgente, y vamos a dar una respuesta oficial". añadió.

En cuanto a las protestas convocadas por las fanáticas de BTS, Duco manifestó que "siempre supimos del fenómeno, el amor y el impacto que tiene ARMY y el grupo de BTS, al cual es de admiración global y de impacto mundial. Y es por lo mismo que nosotros estudiamos tanto la oportunidad de hacer este concierto y que estamos dando otra oportunidad".

Finalmente, criticó nuevamente a la productora recalcando que "tuvo que esperar que nosotros diéramos una respuesta oficial negativa para dar una nueva propuesta. Esto podría haber ocurrido antes. Ellos podrían haber presentado opciones de mitigación anteriores a esto y no haber esperado a que se hubiese dado un oficio oficial con la respuesta negativa".

(Imagen: EFE/EPA/Kim Min-Hee)

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