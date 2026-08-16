Daniela Aránguiz en picada contra Paula Pavic por situación judicial de Camilo Huerta: “Es ser pajarona”

La situación judicial que enfrenta el exchico reality Camilo Huerta volvió a dar que hablar, y ahora fue Daniela Aránguiz quien le lanzó un ácido comentario a su actual pareja, Paula Pavic.

Durante el programa de espectáculos “Sígueme” de TV+, el panel abordaba el complejo panorama legal que enfrenta el exchico “Yingo”, quien recordemos está siendo investigado por presuntos delitos como tráfico de drogas y lavado de activos, todo esto mientras se encuentra de viaje con la exesposa del extenista nacional Marcelo “Chino” Ríos.

Bajo ese contexto, Julia Vial aseguró que Pavic es una “buena persona” y que, bajo su perspectiva, no cree que esté involucrada en el proceso. Ante esto, Aránguiz no se guardó nada, y lanzó: “Una cosa es ser buena persona, otra cosa es ser pajarona”.

La exesposa del exfutbolista Jorge “Mago” Valdivia fue enfática al referirse a lo que podría ocurrir con Ríos. “Qué le voy a decir, aló Chino ¿qué opinas de que al otro lo andan metiendo en cana?”, explicó.

“¿Le puedo mandar un mensaje a la Paula? Es súper brígido meterse a la cana, tienes que bajarte hasta los pantalones, sacarte los zapatos. Ahí se ven las mujeres de verdad”, agregó.

Fue en ese momento que intervino el panelista Michael Roldán, quien se encontraba manteniendo conversaciones con Pavic en ese mismo momento, la que le habría asegurado que se mantiene tranquila ante el complejo proceso. “Yo estoy viendo, pero lidiando con miles de personas carroñeras viviendo de esto. Espero que se esclarezca todo”, le habría respondido al periodista la exparticipante del reality de Canal 13 “Vecinos al Límite”.

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