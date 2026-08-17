Ivette Vergara fue detenida por conducir a 160 km/h en Costanera Norte

La animadora de televisión y periodista Ivette Vergara fue detenida por conducción temeraria a 160 km/h en la Costanera Norte, comuna de Vitacura.

La figura de TV fue trasladada a la 37ª Comisaría de Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Oriente dispuso que pase a control de detención este lunes.

La detención de Ivette Vergara se produjo durante la tarde del domingo en una fiscalización en la autopista, donde el máximo de velocidad permitido es 100 km/h.

"El personal de servicio logró la fiscalización del automóvil luego de registrar una velocidad del todo incompatible con la seguridad vial", informó Carabineros.

Asimismo, complentaron que "se procedió a la detención flagrante de la conductora por poner en riesgo la integridad de otros usuarios de la vía".

El alcotest de la periodista resultó negativo, por lo cual solo será formalizada por conducción temeraria, ilícito recurrente en la autopista Costanera Norte, donde incluso se han registrado carreras clandestinas principalmente en horario nocturno.

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