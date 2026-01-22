Oscar 2026: todas las nominaciones de una edición marcada por una nueva categoría

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este jueves las nominaciones a los premios Oscar 2026 en una ceremonia transmitida en vivo desde el Samuel Goldwyn Theater de Los Ángeles. La gala de premiación se celebrará el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre, con Conan O’Brien nuevamente como anfitrión.

Este año, se suma una nueva categoría: Mejor reparto, que reconoce la selección del elenco y se incorpora por primera vez a las 24 distinciones que entrega la Academia. Todas las categorías cuentan con cinco nominados, salvo Mejor película, que admite hasta diez títulos.

El anuncio se realizó en dos tandas. En la primera se dieron a conocer rubros técnicos y de reparto, mientras que en la segunda se revelaron las categorías principales, incluida Mejor película.

Tras el paso por los Globos de Oro, varias producciones llegan bien posicionadas, entre ellas One Battle After Another, protagonizada por Leonardo DiCaprio, y Hamnet, dirigida por Chloé Zhao y con Paul Mescal en su elenco.

Principales nominaciones

Mejor película

Bugonia; F1; Frankenstein; Hamnet; Marty Supreme; One Battle After Another; The Secret Agent; Sentimental Value; Sinners; Train Dreams.

Mejor dirección

Chloé Zhao (Hamnet); Josh Safdie (Marty Supreme); Paul Thomas Anderson (One Battle After Another); Joachim Trier (Sentimental Value); Ryan Coogler (Sinners).

Actriz principal

Jessie Buckley (Hamnet); Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You); Kate Hudson (Song Sung Blue); Renate Reinsve (Sentimental Value); Emma Stone (Bugonia).

Actor principal

Timothée Chalamet (Marty Supreme); Leonardo DiCaprio (One Battle After Another); Ethan Hawke (Blue Moon); Michael B. Jordan (Sinners); Wagner Moura (The Secret Agent).

Actriz de reparto

Wunmi Mosaku (Sinners); Elle Fanning (Sentimental Value); Teyana Taylor (One Battle After Another); Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value); Amy Madigan (Weapons).

Actor de reparto

Benicio del Toro (One Battle After Another); Jacob Elordi (Frankenstein); Sean Penn (One Battle After Another); Stellan Skarsgård (Sentimental Value); Delroy Lindo (Sinners).

Otras categorías destacadas

Guion adaptado : Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another, Train Dreams.

: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another, Train Dreams. Guion original : Blue Moon, It Was Just an Accident, Marty Supreme, Sentimental Value, Sinners.

: Blue Moon, It Was Just an Accident, Marty Supreme, Sentimental Value, Sinners. Largometraje animado : Arco, Elio, KPop Demon Hunters, Little Amélie or the Character of Rain, Zootopia 2.

: Arco, Elio, KPop Demon Hunters, Little Amélie or the Character of Rain, Zootopia 2. Película internacional : The Secret Agent (Brasil), It Was Just an Accident (Francia), Sentimental Value (Noruega), Sirat (España), The Voice of Hind Rajab (Túnez).

: The Secret Agent (Brasil), It Was Just an Accident (Francia), Sentimental Value (Noruega), Sirat (España), The Voice of Hind Rajab (Túnez). Mejor reparto (nueva categoría): Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sinners.

Con este listado, la carrera hacia los Oscar 2026 queda oficialmente inaugurada, en una temporada que combina nombres consagrados, nuevas apuestas autorales y el estreno de una categoría largamente esperada por la industria.

