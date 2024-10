Oriana Marzoli y Fabio Agostini son los nuevos reclutas de «Palabra de Honor»

Si bien, el nuevo reality de Canal 13, «Palabra de Honor», ya se está grabando en la casa-estudio en Perú, la estación sigue dando a conocer nombres de integrantes.

Los últimos dos reclutas que anunciaron son Orianza Marzoli y Fabio Agostini.

La polémica venezolana-española señaló que "he visto algunos realities que se han hecho sin mí, y no es lo mismo. Hay algo que yo tengo, que genero muchas pasiones: o me ultra amas de fanatismo o me ultra odias".

De igual forma, sostuvo que "no me gusta que me mandoneen, me pone de los nervios que venga alguien, con afán de general, cuando no es general de verdad".

"Si me apetece algo, lo hago... y si no me apetece, no. A mí la única que me manda es mi mamá... y ni eso", agregó la ex participante de «Ganar o Servir».

Fabio Agostini, en tanto, comentó que su presencia en «Palabra de Honor» es una revancha luego de haber sido expulsado de «Ganar o Servir» tras una fuerte pelea que sostuvo con el argentino Luis Mateucci.

"No me gusta que me digan qué hacer, y menos si son cosas para otros", dijo.

El ganador de «Tierra Brava» finalizó indicando que "para mí, este reality va a ser una verdadera guerra, y eso me gusta. Me va a costar mucho, tanto como en «Tierra Brava», tener que aguantar a gente que me cae mal, estar 24 horas sin intimidad. Pero soy un chico duro y voy a todas".

