Oriana Marzoli entraría al nuevo reality de Canal 13 con una condición: Gala Cardirola no puede ingresar

La popular chica reality Oriana Marzoli estaría a punto de firmar su ingreso al nuevo reality de Canal 13, el cual ya ha trascendido por fotos y rumores, estaría ambientado en los 1700 y tendría una dinámica de amos y sirvientes.

La española es una figura reconocida de este formato de nuestro país, sin embargo, habría una gran condición, para que Marzoli pueda ser parte del espacio y es que su gran rival Gala Cardirola no puede ingresar.

Así lo informó la cuenta de instagram de infama.cl, quien, en su dinámica de preguntas y respuestas, aseveró que efectivamente, les habría manifestado este deseo a los productores del espacio.

Hasta el momento, no se sabe si es que la ex "Volverías con tu ex", le fue concedido esa petición, y si ya ha firmado con la ex estación católica, para ir al encierro. Pero si, recordemos, que ambas fueron protagonistas de las peleas más feroces del espacio de tele realidad de Mega, por lo que no sería descabellado pensar que esta fuese una de las condiciones que haya puesto.





(Imagen:@infama.cl)

