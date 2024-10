Oriana Marzoli confirma su renuncia a Palabra de Honor: ''Yo solo fui leal a mi pareja''

El nuevo reality de Canal 13, ''Palabra de Honor'', lleva solamente semanas de grabación, y ya se reveló que Oriana Marzoli renunció al programa debido a la expulsión de su pareja Facundo González, quien habría protagonizado un intenso conflicto con Faloon Larraguibel.

En una entrevista con Página 7, la influencer española recalcó que "Estoy un poco molesta. Así lo voy a dejar. Espero que se muestren todas las imágenes y las cosas como han sido. A mí nadie me echó, yo decidí", afirmó.

"Obviamente que si estás con tu pareja, elegí lealtad, como me voy a quedar si no está mi pareja. Por favor, que cuando se emita todo, muestren tal como es, que no haya edición, que sea tal cual", manifestó Oriana.

Además, Marzoli reveló que el conflicto escaló a niveles personales: "La concursante se fue demasiado de la lengua, muy fuerte. Se ha llegado a meter con el padre de Facu, que sabemos que no está. Yo solo fui leal a mi pareja, a mi novio".

