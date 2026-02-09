Orgullo nacional: chileno fue quien confeccionó el vestido de Lady Gaga del Super Bowl 2026

Lo que nadie vio venir en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 terminó robándose todas las miradas. Bad Bunny se guardó un as bajo la manga y sorprendió a todo el público: Lady Gaga apareció en escena y desató la locura con una versión completamente renovada —y cargada de sabor latino— de Die With a Smile, tema originalmente popularizado por Bruno Mars.

Pero no fue solo su despliegue musical lo que encendió las redes y la conversación farandulera. El vestuario de la cantante se convirtió rápidamente en un tema en el mundo de la farándula nacional, ya que se reveló que detrás del impactante look hubo talento chileno.

Diego Cajas, de Puente Alto e integrante del equipo creativo de la marca Luar, participó directamente en la confección del vestido que Gaga lució durante la histórica presentación.

Cajas trabaja junto al dominicano Raúl López, mente creativa detrás de la firma, y juntos dieron forma al llamativo diseño azul celeste, que terminó por coronar una noche que ya es parte del archivo pop del Super Bowl 2026.

“Fue un desafío hacerlo, pero se logró, y estoy súper feliz de haber participado en este Super Bowl. Es un momento importante para la historia que un latino esté haciendo el espectáculo, fue toda una experiencia la que vivimos con Luar”, comentó el diseñador chileno a Viste La Calle, dejando claro que, más allá del show, esta aparición marcó un hito que sigue dando que hablar.

