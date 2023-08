Organización Mister Chile alza la voz por título de Jorge de “Gran Hermano”: “Él no nos representa”

Jorge Aldoney, participante de “Gran Hermano”, fue presentado por Chilevisión como Mister Chile en su ingreso al reality hace dos meses atrás, situación que fue aclarada por el propio certamen de belleza.

Esto, ya que fue la propia organización quien decidió alzar la voz a través de sus redes sociales, y aclarar que el jugador del reality de Chilevisión no ostenta dicho título.

“Queremos aclarar que Jorge no es Mr. Chile de nuestra organización, y que él no nos representa laboralmente, ya que no posee los valores que les inculcamos a nuestros ganadores para que nos representen en el extranjero”, comenzó relatando el certamen de belleza en el formato historias de su cuenta personal de Instagram.

Asimismo, detallaron que Jorge participó en el certamen en 2018, logrando el 6to lugar. “Después de actitudes muy groseras por sus redes sociales, hacia nuestra organización, no supimos más de él hasta ahora”, continuaron en el escrito, agregando para concluir que “sin rencores le deseamos éxito en sus proyectos”.

