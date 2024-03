«Oppenheimer» arrasó en los Oscar 2024: éste es el listado completo de ganadores 

«Oppenheimer» se coronó como la gran vencedora de la 96ª edición de los Oscar. La cinta sobre el "padre" de la bomba atómica se llevó siete premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, incluido el de mejor película, mejor dirección para Christopher Nolan, mejor actor para Cillian Murphy y mejor actor de reparto para Robert Downey Jr..

En una gala con pocas sorpresas, en la que se cumplieron la mayoría de las quinielas de críticos y aficionados, también resultó multipremiada «Pobres criaturas» (Poor Things).

Una de las cuatro estatuillas con las que se hizo el filme del griego Yorgos Lanthimos fue para Emma Stone como mejor actriz, por encarnar a la protagonista, Bella Baxter.

El Oscar que se llevó Da’Vine Joy Randolph como mejor actriz de reparto fue el único para «Los que se quedan» (The Holdovers), y el de Billie Eilish por su canción What Was I Made For? el único para el gran éxito de taquilla de este año, «Barbie».

«Los asesinos de la luna» (Killers of the Flower Moon) se fue a casa sin ningún reconocimiento, a pesar de contar con 10 nominaciones.

Esta es la lista completa de ganadores.

LOS GANADORES

Mejor película: Oppenheimer

Mejor dirección: Oppenheimer - Christopher Nolan

Mejor actriz protagonista: Emma Stone

Mejor actor protagonista: Cillian Murphy

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers ("Los que se quedan")

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Mejor guion original: Anatomy of a Fall ("Anatomía de una caída") - Justin Triet, Arthur Harari

Mejor guion adaptado: American Fiction - Cord Jefferson

Mejor edición: Oppenheimer

Mejor película internacional: "La zona de interés" (The Zone of Interest)

Mejor película animada: Kimitachi wa Dō Ikiru ka (The Boy and the Heron, "El chico y la garza")

Mejor cortometraje animado: War is Over! Inspired by the music of John & Oko - Dace Mullins, Brad Booker

Mejor maquillaje y peluquería: "Pobres criaturas" (Poor Things)

Mejor diseño de producción: "Pobres criaturas" (Poor Things) - Diseño de producción: James Price y Shona Heath, Decoración de escenografía: Zsuzsa Mihalek

Mejor diseño de vestuario: "Pobres criaturas" (Poor Things)

Mejores efectos visuales: Godzilla Minus One

Mejor película documental: 20 Days in Mariupol ("20 días en Mariúpol")

Mejor cortometraje documental: The Last Repair Shop

Mejor fotografía: Oppenheimer

Mejor cortometraje de ficción: The Wonderful Story of Henry Sugar - Wes Anderson, Steven Rales

Mejor sonido: "La zona de interés" (The Zone of Interest)

Mejor banda sonora original: Oppenheimer

Mejor canción: What Was I Made For? - Barbie.

PURANOTICIA // BBC MUNDO