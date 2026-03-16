"One Battle After Another" da el golpe en los Oscar 2026 y se convierte en la gran ganadora de la noche: se llevó seis galardones

La gran sorpresa en los Oscar 2026 tuvo nombre propio: "One Battle After Another". La película terminó arrasando en la ceremonia y se llevó seis estatuillas, convirtiéndose en la gran ganadora de la noche del domingo.

La cinta dirigida por Paul Thomas Anderson no pasó precisamente desapercibida. Se quedó con premios clave, tales como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor Secundario (Sean Penn), Mejor Casting y Mejor Montaje, consolidando una noche que dejó a más de un favorito mirando desde su asiento.

Y lo curioso es que no era la principal candidata al comenzar la jornada. "One Battle After Another" llegaba como la segunda favorita de la noche con 13 nominaciones, bastante por detrás de las históricas 16 postulaciones de "Sinners", que parecía tener todo servido para dominar la ceremonia, pero terminó viendo cómo otro título se robaba el show.

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