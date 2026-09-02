"Ojo con lo que habla de mí": Pinilla lanza demoledora respuesta a Marcela Vacarezza

Mauricio Pinilla volvió a protagonizar una polémica en redes sociales, esta vez luego de responder directamente a Marcela Vacarezza por sus cuestionamientos a los dichos que el exfutbolista realizó sobre Gisella Gallardo, su exesposa.

Todo comenzó tras la entrevista que Gallardo concedió a «Primer Plano», espacio en el que abordó distintos aspectos de su vida. Luego de la emisión del programa, Pinilla reaccionó con ironía a través de redes sociales y afirmó que la periodista siempre tuvo "una vida de mierda", para luego agregar: "Dios la perdone".

Sus palabras fueron comentadas en «Hay que decirlo», donde Vacarezza salió en defensa de Gallardo y cuestionó especialmente la manera en que el exjugador se había referido a la madre de sus hijos diciendo que "yo lo conozco, he estado con él, y me parece que está muy mal", manifestó la panelista de Canal 13.

Pero la comunicadora fue más allá y puso el foco en los hijos que Pinilla y Gallardo tienen en común: "¿Cómo tratas así a la madre de tus hijos? Hay hijos metidos entremedio. No puede", sostuvo.

Las declaraciones llegaron hasta Pinilla, quien decidió contestar a través de redes sociales y sorprendió con una dura acusación contra Vacarezza.

"Marcelita, recuerde que yo la he visto en condiciones deplorables y bastante agresiva. ¿Se acuerda? Seguro que no porque estaba al máximo. Así que ojo con lo que habla de mí", lanzó el exUniversidad de Chile.

Con esta respuesta, Pinilla no solo defendió sus polémicos dichos sobre Gallardo, sino que además abrió un nuevo frente de confrontación al aludir a un supuesto episodio protagonizado junto a Vacarezza en el pasado.

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